Sticker van 30 cent uit vuilniszak geknipt: “Echt belachelijk, wie doet dit nu voor amper 30 cent?” Alexander Haezebrouck

06 januari 2020

14u52 0 Wevelgem Het was schrikken voor Wevelgemnaar Lars Loncke maandagmorgen. Iemand had de rode sticker op zijn oude vuilniszak uitgeknipt. Sinds het nieuwe jaar zijn er nieuwe vuilniszakken. De oude vuilniszakken kunnen wel nog gebruikt worden mits het plakken van een rode sticker. “Dat iemand zo’n sticker van 30 cent steelt, vind ik er zwaar over”, vertelt Lars die een foto van zijn beschadigde vuilniszak op Facebook plaatste.

Sinds het nieuwe jaar moeten inwoners van Wevelgem, Menen en Wervik hun vuilnis deponeren in een nieuwe, duurdere en kleinere vuilniszak. De oude vuilniszakken kunnen nog een tijdje gebruikt worden mits het plakken van een rode sticker die 0,30 euro kost.

“Het was mijn echtgenote die de kindjes wegbracht die het gat in de vuilniszak opmerkte”, vertelt Lars Loncke uit de Roeselarestraat. “Ik ben meteen gaan kijken en inderdaad: iemand heeft de sticker er zomaar afgeknipt. Dit is toch te gek voor woorden? Ik was razend en heb een foto genomen en die op Facebook geplaatst. Wie is er nu zo gierig om een sticker van 30 eurocent te stelen? Hoe laag kan je vallen?”

Lars woont in de Roeselarestraat, maar zet zijn vuilniszakken altijd buiten in de Paridaanstraat waar zijn garage op uitkomt. “Ik vermoed dat het om iemand uit de buurt moet gaan. Nu moet ik alles in een andere vuilniszak steken en blijft die hier nog een weekje langer stinken.” Lars bracht afvalintercommunale MIROM op de hoogte. Zij zeggen dat ze de ophalers meegeven om geen vuilniszakken mee te nemen waarop er een sticker is geplakt met tape.