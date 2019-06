Stichter kledingzaak Arvatex op 80-jarige leeftijd overleden Alexander Haezebrouck & Xavier Coppens

19 juni 2019

18u01 0 Wevelgem Armand Vandewaelle, de stichter van de bekende kledingzaak Arvatex in Wevelgem is op 80-jarige leeftijd overleden. Armand stampte de kledingzaak in 1961 uit de grond in Menen. “Mijn pa was vorig jaar zo trots bij de opening van onze nieuwe vestiging in de Kortrijkstraat”, vertelt zoon Kurt Vandewaelle.

Armand Vandewaelle begon zijn kledingzaak op 23-jarige leeftijd met een vestiging in Menen. “In 1964 is hij dan verhuisd naar Wevelgem”, vertelt zoon Kurt Vandewaelle. “In het jaar 1996 heb ik dan de zaak overgenomen. Vorig jaar openden we onze nieuwe grote vestiging in de Kortrijkstraat. Mijn vader was zo trots op de opening in februari dat we zijn zaak zo fors hadden uitgebouwd.” Armand overleed afgelopen zondag in het ziekenhuis in Roeselare. Maandag neemt de familie in intieme kring afscheid van Armand.