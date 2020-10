Steven Casteele loopt naar persoonlijk record en 11de plaats op BK 10km Gunther Dekie

11 oktober 2020

20u22 0 Wevelgem Vandaag werd in Lokeren het Belgisch kampioenschap 10km op de weg georganiseerd. Op een snel parcours liep Isaac Kimeli naar de titel in een zeer snelle tijd van 28.17. Steven Casteele (KKS) werd eerste West-Vlaming op de 11de plaats in een tijd van 29.32. “Ik ben zeer tevreden met mijn tijd, want ik had hier niet specifiek naartoe gewerkt”, zegt hij.

Het deelnemersveld op het BK 10km in Lokeren beloofde vuurwerk en dat kregen we ook. Het niveau van dit Belgisch kampioenschap was ontzettend hoog, want maar liefst zeven atleten liepen een tijd onder de 29 minuten. Isaac Kimeli en Robin Hendrix staken er met kop en schouders bovenuit en kozen al snel het hazenpad. Uiteindelijk haalde Kimeli het in 28.17 met vijf seconden voorsprong op Hendrix. Het brons was voor Clément Deflandre die finishte in 28.51. Steven Casteele deed nooit mee voor een dichte ereplaats, maar liep wel een mooie wedstrijd en klokte als elfde af in 29.32. “Met mijn tijd ben ik heel tevreden, want ik had niet verwacht dat ik zo snel ging lopen”, zegt hij. “Ik heb zeker niet specifiek toegewerkt naar deze wedstrijd. Na de KBC Nacht van de Atletiek heb ik twee weken rust genomen en sindsdien heb ik nog maar een twee trainingen afgewerkt met tempo’s aan 3.30 en eentje aan tempo's van 3.10. Da’s dus zeker niet voldoende als wedstrijdvoorbereiding. Tijdens de wedstrijd merkte ik al snel dat het tempo van de groep voor mij, nochtans allemaal atleten van mijn niveau, te snel was. Door het gebrek aan specifieke training kon ik niet zo diep gaan als anders. Ik heb gewoon mijn tempo gelopen en ben nooit over de limiet gegaan. Desondanks verbeter ik hier mijn persoonlijk record met zo’n 18 seconden en da’s toch hoopgevend met het oog op de winter”, gaat de Gullegemnaar verder.

CrossCup

“Ik werk nu vooral toe naar de winter en meer specifiek naar de CrossCup in Mol en Roeselare. Laat ons hopen dat die wedstrijden ook effectief zullen doorgaan, want het zijn zeer onzekere tijden. Daarom ook deed het deugd om vandaag nog eens te starten bij een wedstrijd met een groot deelnemersveld. De start, waarbij we op een stip moesten staan met anderhalve meter ruimte voor en achter ons, deed wat vreemd aan, maar het was allemaal heel goed georganiseerd”, besluit hij.