Stem Wevelgem naar beste bib van Vlaanderen:

“We rekenen op onze inwoners” Peter Lanssens

02 augustus 2019

13u35 1 Wevelgem De bibliotheek in Wevelgem is geselecteerd voor de tweejaarlijkse wedstrijd Beste Bibliotheek van Vlaanderen en Brussel. Ook het oordeel van het publiek telt. De Wevelgemnaren kunnen de hele maand augustus stemmen. De bibliotheek in Wevelgem is de enige West-Vlaamse bib die in de running is om te winnen.

De wedstrijd is een initiatief van het vakblad Bibliotheekblad, met steun van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD). “We zijn genomineerd door collega-bibliothecarissen”, zegt schepen van Bib Geert Breughe (CD&V). “Er wordt gefocust op de samenwerking met het onderwijs, de lokale verankering en de samenwerking met verschillende partners.” Ook de bibliotheken in Genk voor de provincie Limburg, in Bist voor de provincie Antwerpen, in Zaventem voor de provincie Vlaams-Brabant, in Aalst voor de provincie Oost-Vlaanderen en in Sint-Pieters-Woluwe voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn genomineerd.

Promofilmpje

De geselecteerde bibliotheken worden de komende weken op wisselende tijdstippen en onafhankelijk van elkaar bezocht door ‘undercover’ juryleden. Die de instellingen op criteria beoordelen zoals huisvesting, collectie, diensten en klantgerichtheid. “We rekenen ook op onze inwoners”, vervolgt Geert Breughe. Het publiek kan in augustus stemmen op www.bibliotheekblad.be. Elke bib maakte ook een promofilmpje. De beste bib wordt op donderdag 19 september bekendgemaakt tijdens het tweejaarlijks VVBAD-congres Informatie aan Zee in het Kursaal Oostende. De vorige winnaars waren de bibliotheken in Balen, Herzele en Bilzen.