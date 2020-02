Stef ‘Stuntpiloot’ Masschelein (25) is nieuwe Prins Carnaval AHK

16 februari 2020

20u35 0 Wevelgem Stef Masschelein (25) alias Stef Stuntpiloot is zaterdagavond verkozen tot de Prins Carnaval in Gullegem dit jaar. Hij is hiermee de 49ste Prins Carnaval in Gullegem. “Ik ga me sowieso enorm amuseren, dat is het belangrijkste”, zegt Stef.

Stef ‘Stuntpiloot’ Masschelein nam het zaterdag op tegen Frank Dewaegenaere (55) en Hans Deceuninck (54) om de nieuwe Prins Carnaval te worden. “De beslissing viel op basis van enkele proeven en een publieksstemming”, vertelt Stef. “De publieksstemming won ik grandioos, ook de proeven heb ik gewonnen, maar dat was een stuk nipter. Ik ben sowieso heel tevreden dat ik dit jaar Prins Carnaval mag zijn. Ik heb me hiervoor al enkele jaren geleden ingeschreven en draai sindsdien mee in het carnavalgebeuren. He belangrijkste zal zijn om me vooral goed te amuseren, en dat heb ik tijdens de verkiezing sowieso al gedaan. Het carnaval in Gullegem begon vrijdag met de traditionele openingsreceptie in de feesttent op het Marktplein. Keizer Jean-Pierre Picquart, die veertig jaar geleden tot prins werd gekroond, werd er gehuldigd. Zaterdag vond het kindercarnaval plaats, gevolgd door de 49ste Prinsverkiezing. Nog in het kader van carnaval staat op zaterdag 22 februari de eerste editie van het Vlastival Back to the 90’s gepland. Op zondag 23 februari trekt de carnavalstoet uit en dat voor 47ste keer. Van de 47 groepen zijn er liefst 40 uit Gullegem. De feestelijkheden worden op vrijdag 28 februari afgesloten met een revue. Meer info www.carnavalgullegem.be.