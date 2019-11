Stalkende ex bekent moord op Jill (36) in Wevelgem VHS

06 november 2019

12u37 3 Wevelgem Ridouan O. (39), de verdachte van de moord op zijn 36-jarige ex-vriendin Jill Himpe (36) in Wevelgem, heeft bekentenissen afgelegd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. De onderzoeksrechter heeft de man aangehouden op verdenking van moord, hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer. De vrouw zou niet in de woning van haar moeder gedood zijn. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht.

Al twee maanden lang stalkte en belaagde Ridouan O. (39) de vrouw met wie hij meer dan tien jaar samen was. Halfweg juli ging Jill Himpe (36) van hem weg en dat zinde Ridouan O. allesbehalve. De psychologische terreur waaronder de vrouw volgens haar familie al lange tijd gebukt ging, bleef aanhouden. O. daagde te pas en te onpas op aan de woning van de moeder van Jill Himpe in Wevelgem. Daar, in de Nachtegaalstraat, leefde de vrouw min of meer ondergedoken.

Dinsdagmorgen volgde O. zijn voormalige partner toen ze met haar Peugeot vertrok naar Gent, waar ze een afspraak had met haar werkgever. In Deerlijk dwong hij haar tot stilstand. Op de carpoolparking langs de Vichtsesteenweg sloeg hij het raam aan bestuurderszijde in en viel de vrouw aan met een mes. Het slachtoffer was meer dan waarschijnlijk al overleden toen hij haar lichaam in z’n auto laadde en ermee naar Wevelgem reed. Daar dumpte hij z’n voormalige vriendin in de huurwoning van haar moeder en vertrok opnieuw.

O. belde nog naar enkele familieleden van Jill Himpe om zich halvelings te verontschuldigen - zonder evenwel te zeggen waarvoor precies - en stapte nadien met zijn advocaat naar het gerecht. Vrijdag moet O. voor de raadkamer verschijnen. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.