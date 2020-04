Stagiaire test positief in woonzorgcentrum Elckerlyc, bewoners worden morgen getest Alexander Haezebrouck

28 april 2020

17u57 0 Wevelgem In het woonzorgcentrum Elckerlyc in Wevelgem werden alle personeelsleden, vrijwilligers, stagiairs en jobstudenten getest op het coronavirus. Slechts één iemand testte positief, een stagiaire. “Dit betekent helaas het einde van haar stage”, zegt schepen Frank Acke (CD&V).

Alle 95 medewerkers van het woonzorgcentrum Elckerlyc werden getest op het coronavirus. “Op die ene stagiaire na zijn alle medewerkers negatief”, zegt schepen Frank Acke (CD&V). “Daar zijn we uiteraard enorm blij mee. We hebben in Elckerlyc nog niet te maken gekregen met het virus, en hopen dat uiteraard zo te houden. De medewerkers hebben er alles aan gedaan om het virus buiten te houden, maar er is natuurlijk ook geluk mee gemoeid. Elke dag dat het virus buiten blijft, is er één gewonnen. Zeker nu het aantal besmettingen daalt. Die stagiaire was nog niet lang aan de slag en komt nu natuurlijk niet meer terug.” De besmette stagiaire werd telefonisch verwittigd en verblijft momenteel in thuisisolatie. Woensdag worden ook alle 65 bewoners van het Woonzorgcentrum Elckerlyc getest op het coronavirus. “Volgende week worden ook alle bewoners en personeelsleden van woonzorgcentrum Het Gulle Heem getest. We zijn uiteraard erg blij dat die testen er nu komen.”