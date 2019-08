Sportvliegtuigje neergestort op luchthaven Wevelgem: piloot overleden Alexander Haezebrouck & Lieven Samyn ADN

27 augustus 2019

16u56

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 14 Wevelgem Op de luchthaven van Wevelgem is deze namiddag een sportvliegtuigje gecrasht tijdens een fout manoeuvre. De piloot is overleden, bevestigt de brandweer van de zone Fluvia.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. Er is iets fout gelopen tijdens het opstijgen. Daarna heeft het vliegtuigje enkele tuimelingen gemaakt en kwam uiteindelijk op z’n dak terecht in het grasveld van de vlieghaven. De piloot is ondertussen overleden aan zijn verwondingen. De piloot wou een banner optrekken.

De hulpdiensten snelden ter plaatse en haalden de piloot uit het wrak. De piloot is ondertussen overleden aan zijn verwondingen.



Door de crash lekte er brandstof uit het toestel. “Maar er is geen brandgevaar”, klinkt het bij de brandweer. “Het vliegtuig is niet in brand gevlogen. Onze diensten zijn nu bezig om de gelekte vloeistof op te ruimen.”

