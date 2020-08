Speler KSV Moorsele besmet met coronavirus

AHK / CMW

30 augustus 2020

19u23 2 Wevelgem Bij KSV Moorsele is een speler van de B-ploeg besmet geraakt met het coronavirus. De ploeg weet het nieuws sinds zondagmiddag. “Maandag worden alle spelers en trainers die met hem in contact zijn gekomen, getest”, zegt voorzitter Koen Roelandt.

De speler voelde zich de afgelopen dagen licht ziekjes en liet zich testen op het coronavirus. Die test bleek positief. “Dat betekent dat we geen risico’s nemen en maandag alle spelers en trainers die met hem in contact zijn gekomen, laten testen op het virus”, zegt voorzitter Koen Roelandt. Bij KSV Moorsele zijn ze in volle voorbereiding van het nieuwe seizoen. De eerste ploeg van Moorsele komt uit in Tweede Provinciaal reeks B. Donderdag staat een oefenmatch tegen Dadizele gepland. “We zouden de resultaten al tegen maandagavond moeten hebben”, zegt de voorzitter. “Van zodra we die hebben, zullen we beslissen of die oefenmatch al dan niet kan doorgaan. Dit is een heel spijtige zaak, we doen er nochtans alles aan om zo veilig mogelijk te werk te gaan. Zo zijn de spelers ook onderverdeeld in vier groepen om zich om te kleden in de kleedkamers.”