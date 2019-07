Spelende kinderen steken zetel in brand in leegstaande basisschool VHS

09 juli 2019

20u38 5

De brandweer rukte dinsdagnamiddag uit naar de Kerselarenlaan in Gullegem. Bewoners van de Vijverlaan, die uitgeeft op de Kerselarenlaan, hadden gezien hoe er zwarte rook ontsnapte uit de leegstaande gebouwen van Ter Walle, ooit de basisschool van het gemeenschapsonderwijs. Toen de blussers arriveerden bleek dat in een lokaal een zetel in brand stond. Omdat er geen andere meubels of spullen in het lokaal stonden, rees onmiddellijk het vermoeden van brandstichting. Volgens omwonenden zijn er op de site dikwijls spelen de kinderen aanwezig. Ook dinsdagnamiddag was dat het geval. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, de schade bleef beperkt. De leegstaande basisschool staat al lang te verkommeren en is dan ook een gedroomd speelterrein voor kinderen, tijdens de grote vakantie.