Speelstraatseizoen afgetrapt met graffiti, verf en klei Alexander Haezebrouck

10 juli 2019

15u55 0 Wevelgem In de Tybaertstraat in Moorsele heeft Wevelgem het speelstraatseizoen afgetrapt. Samen met buitenspeelorganisatie Wildebras konden zo’n vijftig kinderen zich uitleven in een autoloze straat. Wevelgem telt deze zomer zestien speelstraten die verkeersvrij worden gemaakt.

Zo’n vijftig kinderen trapten woensdagnamiddag het speelstraatseizoen af in de Tybaertstraat in Moorsele. Het stukje dat doodloopt is deze zomer één van de zestien speelstraten in Wevelgem. De kinderen leefden zich uit door tekeningen te maken met graffiti op straat, vlaggen te maken met verf en te spelen met klei. “Een speelstraat is een straat die volledig of waarvan een deeltje ervan tijdelijk afgesloten wordt voor het verkeer”, vertelt schepen van jeugd Kevin Defieuw (CD&V). “Speelstraten kunnen aangevraagd worden door bewoners maar het moet wel mogelijk zijn natuurlijk.” De speelstraten in Wevelgem zijn de Toekomststraat, de Meibloemstraat, de Plataanstraat, de Vrijheidstraat, De Groeningstraat en de lus in de Blauwbloemstraat. In Moorsele gaat het om Nieuwenhove, Heerweg, De Linde, Berkenlaan en Tybaertstraat. Ook de lus in de Bissegemstraat, Hoge Kouter, Lage Kouter en de Westakker in Gullegem zijn speelstraten deze zomer.