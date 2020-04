Speelfontein drooggelegd omwille van coronamaatregelen Alexander Haezebrouck

20 april 2020

13u12 0

De speelfontein op het Sint-Maartensplein in Moorsele is drooggelegd. De fonteintjes zijn bij warm weer erg in trek bij kinderen om te spelen. “Door het coronavirus moeten we dat dus nog even vermijden en daarom zijn ze drooggelegd”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. De speelfonteintjes zijn sinds juni 2018 erg in trek bij kinderen. Toen werd het vernieuwde Sint-Maartensplein geopend met de fonteintjes als één van de trekpleisters. Kinderen genoten meteen van het water tijdens zomertemperaturen;