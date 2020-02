Smartwatches, ring en geld gestolen uit woning Alexander Haezebrouck

16 februari 2020

Inbrekers sloegen zondagnacht toe in een woning langs de Menenstraat in Wevelgem. Tussen 2.00 uur ’s nachts en 6.30 uur zondagmorgen slaagden de inbrekers erin om binnen te geraken in het huis via een deur die niet op slot was. De inbrekers doorzochten alle lades en kasten en gingen er met een redelijk grote buit vandoor. Ze namen cash geld, enkele gsm’s, twee smartwatches en een ring mee. De politie onderzoekt de zaak, van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.