Slechts vijf burgemeesters wagen zich aan Belgisch Kampioenschap op Alpro Leiemarathon Alexander Haezebrouck

27 augustus 2019

12u35 0 Wevelgem Slechts vijf burgemeesters durven het aan om zich met elkaar te meten tijdens het ludieke Belgisch Kampioenschap halve marathon op 22 september. “Maar dat zorgt ervoor dat burgemeester Seynhaeve van Wevelgem meer kans maakt op het podium”, zegt organisator Timon Dejonghe.

Op 22 september gaat opnieuw de tweejaarlijkse Alpro Leiemarathon door. Tijdens die marathon wordt ook het Belgisch Kampioenschap op de halve marathon gelopen en ook het Belgisch kampioenschap halve marathon voor burgemeesters. Dat laatste was een ideetje van burgemeester en fervent loper Jan Seynhaeve (CD&V). Seynhaeve liet zich inspireren door een uitspraak van burgemeester Bart De Wever van Antwerpen die zei dat hij de enige burgemeester van Vlaanderen is die in zijn eigen stad een marathon kan lopen. “Dat klopt natuurlijk niet, want ik kan dat ook in Wevelgem”, zegt Seynhaeve. Vanuit de organisatie vertrokken uitnodigingen naar alle burgemeesters van het land. Naast burgemeester Seynhaeve schreven slechts vier andere burgemeesters zich in. Het gaat om de jonge burgemeester Gilles Bultinck van Vosselaar, Yves Delforge van Mettet uit de provincie Namen, Dieter Wouters van Wuustwezel en Stijn Biebauw loopt in naam van de gemeente Bredene. Peter van de Alpro Leiemarathon is niemand minder dan Europees Kampioen op de marathon Koen Naert. “Twee jaar geleden behaalde ik hier mijn Belgische titel op de halve marathon en twee mensen uit het bestuur zijn erg goede vrienden van mij”, vertelt Koen. “Zelf deelnemen zit er dit jaar helaas niet in. Ik vertrek binnenkort naar de Sierra Nevada op stage. We zijn al volop in voorbereiding voor het grote doel, de olympische spelen in Tokyo volgend jaar natuurlijk.”

Ook kinderen en recreatieve lopers meer dan welkom

De Alpro Leiemarathon is er niet alleen voor competitieve lopers. “We starten de dag met een Kids run om 9 uur voor kiinderen van het derde kleuter tot het zesde leerjaar”, zegt organisator Timon Dejonghe. “Daarna volgen de vijf en de tien kilometer voor alle leeftijden. Daarna volgen de Belgische Kampioenschappen halve marathon, zij starten samen met de lopers van de volledige marathon. In totaal zitten we nu al 602 inschrijvingen en we merken dat vooral de halve marathon aan populariteit wint.” De Alpro Leiemarathon schenkt hun opbrengst aan een goed doel. Dit jaar is dat vzw O2 in Wervik, een vzw binnen de integrale jeugdhulpverlening. Zij vangen jongeren op in een moeilijke thuissituatie.