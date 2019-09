Sinds september twee geefkasten in Gullegem en Wevelgem AHK

13 september 2019

15u48 0 Wevelgem Wevelgem telt sinds begin deze maand twee geefkasten. Een geefkast is een kast waarin je spullen met elkaar kan delen en weg te geven aan anderen. “Op die manier blijft het product langer benut en belandt het niet meteen op de vuilnisbelt”, klinkt het.

Als je zelf spullen thuis hebt liggen die je vaak of niet meer gebruikt, kan die terecht in zo’n geefkast. De geefkast biedt plaats aan bijvoorbeeld speelgoed, babymateriaal, restjes pampers, noem maar op. De spullen die je erin legt moeten wel in goede staat zijn. Iedereen die wil, mag spullen uit de geefkast halen, ook al leg je er zelf niks in. De geefkasten staan in De Levensboom in de Kijkuitstraat 10 in Wevelgem en in VBS Gulleboom in Gullegem. In de geefkast in Gullegem mag je kinderkledij leggen, in de kast in Wevelgem niet.