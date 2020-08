Sigaretten gestolen uit woning Redactie

30 augustus 2020

Dieven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in een woning langs de Nieuwstraat in Wevelgem. Dat gebeurde tussen 1 uur en 8 uur. Ze slaagden erin via de veranda in te breken. Ze doorzochten de woning en gingen er uiteindelijk met sigaretten vandoor. In de nacht daarvoor probeerden inbrekers binnen te raken in een woning langs Leuricock. Ze probeerden met een voorwerp de voordeur open te breken, maar dat lukte niet. De eigenaar merkte praamsporen op ter hoogte van het cilinderslot. Of het telkens om dezelfde daders gaat is nog onbekend. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.