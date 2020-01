Schoenmaker opent tweede vestiging in Wevelgem Alexander Haezebrouck

16 januari 2020

11u57 4 Wevelgem Sinds kort is er opnieuw een schoenmaker in Wevelgem. Patricia Coudeville (45) heeft een heuse carrièreswitch gemaakt van zorgkundige naar schoenmaker. “De liefde voor het vak is via mijn man gekomen die ook schoenmaker is”, vertelt Patricia.

De nieuwe vestiging van schoenmaker ’t Spoor vind je terug in de Kortrijkstraat waar vroeger de huis Follies gevestigd was. “Mijn man is sinds acht jaar zaakvoerder van schoenmakerij ’t Spoor in Menen”, vertelt Patricia die de zaak in Wevelgem uitbaat. “Zelf ben ik 27 jaar zorgkundige geweest, maar ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Na mijn uren ging ik mijn man vaak helpen in de zaak om de kleinere stik- en plakwerken te doen. Ik merkte dat ik dat heel graag deed. Toen mijn man Ramses hoorde dat de vorige schoenmaker in Wevelgem er in december op 70-jarige leeftijd mee stopte, kwam hij met het idee om een tweede vestiging te openen in Wevelgem. Het is een hele uitdaging natuurlijk en voor mij toch een stap in het onbekende, maar ik doe het enorm graag. Het is echt een toffe stiel. We zijn nog maar een paar weken open, maar de klanten die ik al had zijn blij dat Wevelgem opnieuw een schoenmaker heeft. De hakken en de zolen doet Ramses nog altijd zelf, hij komt die nu voorlopig nog ophalen. Het is de bedoeling dat we elkaar zullen afwisselen in Menen en Wevelgem, want alle schoenherstellingsmachines staan hier ook achteraan in het atelier. Maar de winkel in Menen blijft uiteraard bestaan. Ik neem het stikwerk en plakwerk voor mijn rekening”. Veel schoenmakers moeten de deuren sluiten, maar Patricia en Ramses gaan tegen de stroom in en openen een tweede vestiging. “Als mensen dure kwaliteitsschoenen gekocht hebben, laten ze die zeker herstellen, maar alle schoenen kunnen eigenlijk hersteld worden, zeker ook sneakers. Natuurlijk ook handtassen, sportzakken en ritsen vervangen van laarzen, noem maar op”, vertelt Patricia. “Maar Schoenmakerij ‘t Spoor is meer dan alleen schoenherstellingen. Zo maken we ook dubbels van sleutels en autosleutels, herstellen we behuizingen van autosleutels, verkoop van veters en onderhoudsproducten voor schoenen, we graveren huisnummers en plaatjes, we bronzeren schoenen zoals voetbalschoenen bijvoorbeeld en we verkopen lederwaren zoals lederen riemen, portefeuilles, portemonnees en nog meer.”