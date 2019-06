Schepen / student Bas Surmont (22) legt de eed af Alexander Haezebrouck

14 juni 2019

19u52 0 Wevelgem Student Bas Surmont (22) heeft vrijdagavond de eed afgelegd als schepen van Wevelgem. Op 1 augustus volgt hij schepen Bernard Galle (71) op. “Mijn eerste jaar als schepen zal ik combineren met het schrijven van mijn thesis”, zegt Bas die Politieke en Sociale Wetenschappen studeert aan de Universiteit in Gent.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober zei Bas Surmont (CD&V) dat schepen worden onrealistisch was. Hij kreeg 919 voorkeurstemmen en was verkozen als raadslid. Iets later kwam de vraag om het schepenambt van nestor Bernard Galle over te nemen. “Natuurlijk zag ik dat zitten”, vertelt Bas die vrijdag toch een tikkeltje nerveus was. “Het is toch het eerste officiële moment. Ook veel familie en vrienden waren op de gemeenteraad om te supporteren. Mijn laatste examen heb ik pas woensdag afgelegd. Normaal zou ik dat examen volgende week afleggen maar we gaan net dan met het college op weekend. Op de unief waren ze soepel en hebben ze me het laatste examen vroeger laten afwerken. Ondertussen ben ik me al een tijdje aan het voorbereiden. Ik zit vooral samen met huidig schepen van jeugd Kevin Defieuw en kan me inwerken op de dossiers. Hoe meer ik me ermee bezig hou, hoe meer ik begin te popelen om er effectief aan te beginnen, wat mij betreft mag dat morgen al.” Bas Surmont wordt op 1 augustus schepen van Jeugd, Integratie, Gelijke Kansen en Infokrant. “Het eerste jaar zal ik dat combineren met het schrijven van mijn thesis waar ik er bewust heb voor gekozen om dat schrijven over één jaar te spreiden. Daarvoor moet ik ook niet wekelijks op en af naar Gent, dus dat is ideaal. Ik zie het volledig zitten en ben er rotsvast van overtuigd dat ik iets kan veranderen, ook met mijn 22 jaar.” Na het afleggen van de eed sprak Bas nog even de gemeenteraad toe. Bernard Galle (71) die plaats ruimt voor Bas, wenste hem alle succes toe.