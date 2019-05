Schaatsclubs start crowdfunding Alexander Haezebrouck

31 mei 2019

14u50 2 Wevelgem De schaatsclubs die na de sluiting van de ijspiste in Finlandia op straat staan, hebben een crowdfunding opgericht. Ze zullen moeten uitwijken naar andere schaatspistes in afwachting van een oplossing en dat kost geld.

“Als we voor de start van volgend seizoen geen nieuwe locatie hebben gevonden, zullen we huur moeten betalen aan andere schaatsclubs om hun ijspiste te mogen gebruiken”, vertelt voorzitster Candy Mulder van kunstschaatsclub Karelia. “Ondertussen hebben we al 730 euro, de meeste stortingen komen uit de schaatswereld van over de hele wereld. Dat doet wel deugd.” Eind vorige week raakte bekend dat Finlandia de ijspiste na 40 jaar sluit en plaats maakt voor een groot trampolinepark. Finlandia moest het hele koelsysteem vernieuwen, een miljoeneninvestering die ze niet meer zagen zitten. Daardoor kwamen twee ijshockeyclubs The Jets en The Oldtimers en twee schaatsclubs Karelia en Temptation Skating Club op straat te staan. Alle clubs weigeren de handdoek te gooien en zoeken naar een oplossing. “We zoeken een leegstaand bedrijfspand waar we eventueel een ijspiste kunnen maken”, vertelt Candy Mulder. “We zijn ook bezig met een businessplan. Eens dat er is hopen we eens samen te kunnen zitten met het stadsbestuur van Kortrijk om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.”