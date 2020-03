Sandra Bekkari trapt gezondheidscampagne Wevelgem op gang Alexander Haezebrouck

06 maart 2020

18u20 0 Wevelgem Sandra Bekkari kwam donderdagavond de aftrap geven van het project ’20 gezonde keuzes in 2020’ van de gemeente Wevelgem. De dame met een kookboekenreeks over gezonde recepten gaf een lezing in CC Guldenberg.

Bekkari gaf er in een uiteenzetting tips over hoe je op een eenvoudige manier gezond en lekker kan eten. De lezing van Bekkari kende heel wat geïnteresseerden en is een eerste initiatief van de gemeente in hun project ’20 gezonde keuzes in 2020’. “We willen onze inwoners stimuleren om een gezondere levensstijl aan te nemen”, zegt schepen Geert Breughe. “Het hele jaar organiseren we workshops, beweegsessies en lezingen zoals deze. De focus ligt op bewegen en voeding. Iedereen kan zich inschrijven per sessie. Wie op het einde van het jaar deelgenomen heeft aan 20 gezonde activiteiten, maakt kans op een plaatsje aan de ontbijttafel op 19 december.” In elke deelgemeente zal een (be)weegdag plaatsvinden. Inwoners worden dagn gewogen met een speciale weegschaal die je vetpercentage en spiermassa berekent. Daarna kan je met een beweegcoach kijken op welke manier je meer beweging in je dagelijks leven kan inbouwen. “Wie gezond eet en regelmatig beweegt, heeft minder kans op hart- en vaatziekten, diabetes en zo meer”, zegt schepen Breughe. “Sporten geeft je energie en zorgt ervoor dat je beter in je vel zit. Alleen maar positieve effecten dus en daar willen wij als gemeente bij helpen.” De (be)weegdag in Moorsele gaat door op 11 maart, die in Wevelgem op 12 maart en op 1 april kan je naar Gullegem. Inschrijven is niet nodig.