Ruim vijftig treinreizigers geëvacueerd na wanhoopsdaad op het spoor VHS

23 januari 2020

11u50 26 Wevelgem Op de lijn Kortrijk-Moeskroen moesten woensdagavond laat tientallen reizigers worden geëvacueerd nadat een vrouw onder de trein was terechtgekomen. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

De trein die in de richting van Menen reed, kwam na het ongeval tot stilstand even voorbij de overweg aan de Groenestraat in Wevelgem. De ruim vijftig reizigers moesten eerst nog een tijdje in de trein blijven zitten. Na verloop van tijd werd een trap geplaatst zodat ze konden afstappen. Een opgevorderde lijnbus kwam hen vervolgens ophalen in de Groenestraat. Door het incident was er een tijdlang geen treinverkeer mogelijk in beide richtingen. Gezien het late uur zorgde dat niet voor onoverkomelijke problemen.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.