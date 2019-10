Ruim 1.000 verwaarloosde duiven weggehaald bij Moorselenaar: “Hokken schoonmaken, kan ik niet meer” Lieven Samyn

04 oktober 2019

16u25 8 Wevelgem Bij een alleenstaande duivenliefhebber uit Moorsele (Wevelgem) zijn donderdag tijdens een actie van de politie en de dienst Dierenwelzijn ruim duizend verwaarloosde duiven in beslag genomen. De dieren leefden in erbarmelijke leefomstandigheden. “Door mijn fysieke toestand kon ik hun hokken niet meer schoonmaken”, zegt eigenaar Eric Wautermartens (68).

Donderdagochtend in alle vroegte klopten agenten van de politiezone Grensleie en inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn aan bij de eenzaat langs de Overheulestraat in Moorsele. De bewoner deed de deur niet open, waardoor de agenten zich genoodzaakt zagen de poort in te beuken. Meer dan 12 uur lang waren de diensten samen met leden van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende in de weer om in de tuin ruim 1.000 duiven uit verschillende vervallen duiventillen te halen. “Wij vingen er 627 op”, vertelt Claude Velter van het vogelopvangcentrum in Oostende. “Veel duiven hadden nog nooit gevlogen en waren er dan ook slecht aan toe. Alle dieren, behalve eentje, zijn geëuthanaseerd. Een pauwstaartje kon een nieuwe thuis vinden omdat we toevallig iemand kenden die naar zo’n duif op zoek was. Voor de rest was er simpelweg geen geschikte huisvesting. Het is zeer uitzonderlijk dat er verwaarloosde duiven worden gevonden. Meestal dragen eigenaars daar net heel veel zorg voor.” De dode duiven worden niet vernietigd, maar zullen dienen als voeder voor de roofvogels van het centrum in Oostende.

Grote schade

Eigenaar Eric Wautermartens woont al sinds de jaren zeventig in zijn woning in de Overheulestraat. Met heel wat buren leeft hij in onmin omdat zijn verwaarloosde tuin ratten aantrekt. Hij komt naar verluidt ook regelmatig verbaal en fysiek agressief uit de hoek. “Twee buurvrouwen kregen al klappen van hen, omdat ze hun auto op ‘zijn’ plaatsje parkeerden”, klinkt het in de buurt. “Tot enkele jaren geleden speelde ik met succes met de duiven, samen met mijn vader”, reageert Eric vriendelijk. “De laatste jaren bleven de duiven inderdaad altijd in hun hok. Ik gaf ze wel dagelijks drie keer eten en drinken. De hokken schoonmaken lukte me door mijn fysieke toestand niet meer. Ik vind het wel jammer dat ze mijn duiven één voor één weggehaald en vermoord hebben. Bovendien veroorzaakten ze bij hun inval heel wat schade aan mijn poort en mijn hokken. Nieuwe duiven zal ik niet meer houden.” Een verslag van de actie en de leefomstandigheden van de duiven zal aan de burgemeester van Wevelgem overgemaakt worden.