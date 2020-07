Roxy slikt gifbal maar overleeft dankzij snel braken: “Ze heeft geluk gehad” Hans Verbeke

05 juli 2020

16u48 4 Wevelgem De shiba inu van Sam Vanneste (41) en Céline Bolcaen (33), uit de Leuricockstraat in Wevelgem, is zaterdag aan de dood ontsnapt. Roxy at een gifbal op maar braakte die kort nadien weer uit. “Volgens de dierenarts redde dat haar leven”, zegt Sam, die andere eigenaars van honden wil waarschuwen. “We hebben er het raden naar wie hier achter zit.”

Naar goede gewoonte liet Sam Vanneste zaterdagmorgen de gezinshond even buiten. “Ze was een klein half uurtje buiten”, zegt Sam. “Kort nadat ze weer binnen was, moest Roxy plots braken. Dat vond ik vreemd. Toen ze klaar was, zag ik resten van gehakt liggen op de grond, met groene stukjes van een onbekende stof erin. Mijn frank viel onmiddellijk: dit was niet pluis.”

Last van buikloop

Sam en Céline beseften dat hun shiba inu vergiftigd was. “Ik heb de tuin afgespeurd maar niets gevonden”, zegt Sam. “De gifbal moet nochtans daar gelegen hebben want ondanks het feit dat onze tuin achteraan niet afgesloten is, blijft Roxy altijd netjes binnen de grenzen van het perceel. Volgens de dierenarts heeft onze hond het overleefd net door het feit dat ze zo snel alles uitgebraakt heeft. We moeten nu de resten bijhouden, voor het geval Roxy toch nog negatieve gevolgen zou ondervinden. Zondag had ze alvast last van buikloop maar niet in al te erge mate.”

Waakzaamheid geboden

Het koppel, dat in de omgeving van het Vijverhof woont, tilt zwaar aan de vergiftiging. “We snappen het niet. Roxy is de goedheid zelf. Ze blaft nooit en veroorzaakt helemaal geen overlast. In het verleden hoorden we al wel eens over gifballen in onze streek maar je verwacht zoiets niet in je eigen tuin. Hopelijk komt de dader tot inkeer. Wij hopen in elk geval dat er niet opnieuw slachtoffers vallen.”