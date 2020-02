Rockgroep STAKE annuleert show in Milaan door coronavirus Christophe Maertens

24 februari 2020

15u25 0 Wevelgem De Belgische band STAKE ziet zich genoodzaakt een optreden af te gelasten in Milaan, waar drastische maatregelen zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. “Het is vooral spijtig voor onze fans”, vinden ze.

De rockgroep STAKE, waarvan de leden afkomstig zijn uit Wevelgem en Lauwe, is momenteel bezig aan een tournee door Europa. Ze speelden onder meer in Keulen, Hamburg, Berlijn en München en dat in het voorprogramma van de Amerikaanse band 3teeth. “Het was de bedoeling dat we na Frankfurt zouden doorreizen naar Milaan, maar dat zal niet lukken”, aldus Cis Deman, gitarist van de band. “We vernamen deze morgen (maandag, nvdr) dat er in de regio Lombardije in Italië drastische maatregelen zijn genomen tegen een verdere verspreiding van het coronavirus. Omdat Milaan zich in dat gebied bevindt, kunnen we daar geen concert spelen.” De band vindt het een spijtige zaak, omdat ze sommige fans zullen moeten teleurstellen. “Er waren mensen die vanuit Griekenland naar Milaan wilden komen. Niet aangenaam dus”, aldus Cis Deman. “Op een latere datum terugkeren naar Italië zit er ook niet in. Voor ons is dat praktisch niet haalbaar, we doen de tour namelijk met ons vieren met een busje.” De mannen van STAKE, die eind vorig jaar na een naamsverandering hun album ‘Critical method’ op de markt brachten, spelen donderdag nog in Zurich in het voorprogramma van 3teeth. Vrijdag zijn ze dan te gast in Béthune in Noord-Frankrijk.