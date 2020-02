Reus Jan van Wevelgem vertrokken naar Kuurne voor Kuurne-Brussel-Kuurne Alexander Haezebrouck

27 februari 2020

17u24 0 Wevelgem De reus van Wevelgem is donderdagnamiddag vertrokken naar Kuurne om daar te schitteren tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne van komende zondag. Maar Wevelgem laat zijn reus niet zomaar vertrekken. “We stellen hem gratis ter beschikking maar Kuurne heeft een verzekering moeten afsluiten mocht onze reus schade oplopen”, stelt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V).

Burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne belooft dat ze goed voor de Wevelgemse reus zullen zorgen. “Ik begrijp wel dat ze aandrongen op die verzekering. Mocht het trouwens fel regenen zondag, dan kunnen we ze niet buiten zetten. Hun hoofd is gemaakt van papier-mache. Mocht het fel regenen dan zouden hun hoofden inzakken en het is niet de bedoeling dat we deze reus verminkt komen terugbrengen.”

Kuurne zocht dit jaar naar oplossingen om ook mooi in beeld te worden gebracht tijdens de live uitzending van de wielerwedstrijd. Vorig jaar was dat niet geval, maar werd vooral Kortrijk mooi getoond, wat bij Kuurnenaren in het verkeerde keelgat was geschoten. Een van de oplossingen was het plaatsen van reuzen. “De Wevelgemse reus wordt al jaren gebruikt in Ennevilin in Noord-Frankrijk tijdens Parijs-Roubaix en wordt vaak opgemerkt tijdens de uitzending”, zegt Francis Benoit. “Daarom heb ik aan collega Jan Seynhaeve gevraagd om hem ook voor KBK te mogen lenen.” Reus Jan zal samen met reus Lucske van de Leiehoek op het Martplein in Kuurne geplaatst worden.

Schilderijen en reuzegrote foto’s

Naast de reuzen worden in Kuurne nog tal van initiatieven genomen om Kuurne deze keer wel in beeld te laten komen. Zo schilderen de bewoners van het woonzorgcentrum Heilige Familie op hun dak ‘Welkom in Ezelgem’ en zal de school vbs Sint-Pieter een groot spandoek aan hun gebouw hangen. Er zal ook een grote foto van Briek Schotte, gemaakt door fotograaf Stephan Vanfleteren, op het dak van een bedrijf gelegd worden. Aan café de Kroone op het Martkplein voorziet ook spandoeken aan zijn café. “Als het met al deze initiatieven opnieuw niet lukt, dan proberen we volgend jaar koppig opnieuw”, besluit burgemeester Benoit.