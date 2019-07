Recyclagepark Nijverheidslaan na één maand opnieuw open Alexander Haezebrouck

15 juli 2019

11u02 0

Het recyclagepark langs de Nijverheidslaan in Gullegem is opnieuw open. Het recyclagepark was sinds 17 juni gesloten door werken in de industriezone. In de Nijverheidslaan werden filters geplaatst en werd de riolering aangelegd. In de hele industriezone zijn sinds april grote wegwerkzaamheden aan de gang. Tijdens de sluitingsperiode van het recyclagepark in Gullegem waren de openingsuren aangepast van de recyclageparken langs de Rijksweg in Gullegem en in Menen.