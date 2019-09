Recticel Insulation schakelt eigen medewerkers in om nieuwe collega’s te vinden

Christophe Maertens

25 september 2019

08u29 2 Wevelgem In het bedrijf Recticel Insulation in Wevelgem worden eigen medewerkers ingeschakeld om op zoek te gaan naar nieuwe collega’s met de actie ‘Bring a friend’. Als beloning wordt een gift aan een goed doel gedaan.

“Recticel Insulation is op zoek naar talent. Verschillende vacatures geraken moeilijk ingevuld. Daarom schakelt het bedrijf haar eigen medewerkers in om, als ambassadeurs van Recticel, nieuwe collega’s aan te brengen”, zegt Bert Samyn van Recticel Insulation. “Binnen deze actie ‘Bring a friend’ volgt er een beloning in de vorm van een gift aan een maatschappelijk goed doel naar keuze.”

Nieuwe collega Matthias Pareyn werkt al meer dan zes maanden bij Recticel Insulation. Hij werd aangebracht door medewerker Piet Gabriel. Als beloning mocht Piet een bedrag van 1.000 euro schenken aan een goed doel. De werknemer koos voor de Rode Kruis afdeling in zijn thuisstad Zwevegem. De cheque werd op 24 september plechtig overhandigd.

Recticel Insulation maakt deel uit van de Recticel Groep. Recticel biedt hoogwaardige thermische en akoestische isolatieoplossingen voor residentiële als niet-residentiële gebouwen. Haar producten en diensten zijn ontwikkeld om tegemoet te komen aan de behoeften van bewoners aan comfort en een grotere energie-efficiëntie.