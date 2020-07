Rechter roept getuigen op in zaak over kopstoot aan sous-chef Alexander Haezebrouck

03 juli 2020

10u22 0 Wevelgem De voormalige kok van een restaurant aan het vliegveld in Wevelgem riskeert een celstraf van 5 maanden omdat hij zijn sous-chef een kopstoot zou hebben gegeven. “Dat is niet waar, hij greep mij vast waardoor onze hoofden botsten”, zei de man tegen de rechter.

In incident deed zich voor op 1 mei 2018 tijdens de razend drukke middagservice. Toen kok S. A. (30) uit Roeselare ontdekte dat zijn sous-chef de kwartelbilletjes niet had opgewarmd om op tijd een warm bord te kunnen serveren, ontstond een verhitte discussie. “Ik had hem nochtans even daarvoor gevraagd of hij dat gedaan had, en hij bevestigde, maar dat was dus een leugen”, zei de voormalige chef-kok. “De discussie liep uit de hand en de kok gaf zijn sous-chef een kopstoot, met een gapende wonde tot gevolg”, zei de openbare aanklager. Maar dat laatste ontkent de kok. “Hij viel mij aan en greep mij vast”, vertelde de man tegen de rechter. “Hij duwde me tot drie keer toe tot ik in een hoek werd gedreven vlak bij een hete friteuse. Daarna greep hij mij vast, waardoor onze hoofden botsten tegen elkaar.”

Getuige niet verhoord

Een kelner verklaarde aan de politie dat het wel degelijk de kok was die de kopstoot had gegeven. “Maar die man kan niets gezien hebben”, zei de kok. “Hij was niet in de keuken en we gaven het eten door via het doorgeefluik. Wie wel alles gezien heeft is de derde persoon die in de keuken aanwezig was, maar hij werd nooit verhoord en kan mijn versie bevestigen. We hadden wel vaker miserie met die persoon, die op dat moment ook aan zijn laatste weken bezig was in het restaurant. Door die hele zaak werd uiteindelijk ook ik ontslagen.” De rechter stelde de zaak uit naar 20 juli om een tussenvonnis te vellen om twee getuigen op te roepen. De derde persoon in de keuken zal zijn verhaal moeten komen doen, net als de kelner. De kok riskeert een gevangenisstraf van 5 maanden een geldboete van 600 euro.