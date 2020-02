RECENSIE: Grootmoeders keuken in Bistro Marie-jo

Wevelgem

Waar de tijd is blijven stilstaan... In Bistro Marie-jo, een geklasseerd huis uit de jaren twintig, verwijst ook het interieur naar die goeie, oude tijd. Op het bord is chef-kok Michaël Nuytten wel mee met de nieuwe trends, alhoewel hij op de kaart graag uitpakt met grootmoeders keuken. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.