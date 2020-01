Provincie trekt 280.000 euro uit voor vernieuwing educatief centrum Bergelen AHK

21 januari 2020

12u25 0 Wevelgem De Provincie West-Vlaanderen heeft 280.000 euro uitgetrokken om het educatief centrum Bergelen in Gullegem te vernieuwen. In het natuureducatief centrum De Rand kan je op een interactieve manier kennismaken met het provinciedomein maar het gebouw is ferm verouderd.

De provincie wil het gebouw nu dus opwaarderen door het te vernieuwen. De werken pas kunnen starten in 2022. Geen moment te vroeg want het houten gebouwtje waar natuureducatief centrum De Rand nu zit is erg verouderd. Van daaruit kan je al 25 jaar op een interactieve en educatieve manier kennis maken met het provinciedomein Bergelen.