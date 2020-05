Prijkt jouw foto straks op een muur in Moorsele? Alexander Haezebrouck

22 mei 2020

11u57 1 Wevelgem Ook dit jaar zullen enkele muren in Wevelgem opgefleurd worden door kunstenaars in het kader van het street-artproject The Crystal Ship. In Moorsele gaat de Spaanse kunstenaar Mohamed L’Ghacham (27) aan de slag. Wie in Moorsele woont, kan een oude familiefoto opsturen en een plaatsje veroveren in het straatbeeld.

“We zoeken Moorseelse kleurenfoto’s van voor het jaar 2000, bij voorkeur van familie of beelden in een huiselijke sfeer”, legt schepen van Kunstbeleid Kevin Defieuw uit. De beste foto zal verschijnen op de muur op de hoek van de Witte Molenstraat, Vrijstraat, Oude Tramweg en Sint-Janstraat. Moorselenaars kunnen hun mooiste nostalgische kiekje, eventueel voorzien van een kort woordje uitleg, mailen naar vrijetijd@wevelgem.be voor maandag 25 mei. De stad voert momenteel gesprekken met kunstenaars die in aanmerking komen om de muren in Gullegem en Wevelgem aan te pakken. Je zal hen aan het werk kunnen zien in het weekend van 11 september.