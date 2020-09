Prachtige streetart fleurt muren in Wevelgem op Peter Lanssens

13 september 2020

16u26 1 Wevelgem Drie muren in Wevelgem en deelgemeenten ondergingen de voorbije weken een metamorfose, tijdens het streetartfestival Kaleidoscope. Ze brengen nog wat meer kleur in het straatbeeld. We stellen de werken aan u voor.

*In Moorsele kreeg de muur op de hoek van de Wittemolen- en de Vrijstraat een make-over. De Spaanse kunstenaar Mohamed I’Gracham bracht er in de stijl van de ‘Vlaamse meesters’ een sereen gezinstafereel aan. Gebaseerd op een Moorseelse foto, wat het kunstwerk lokaal maakt.

*In Gullegem kan je in de Peperstraat een werk met fauna en flora bewonderen, op de muur van slagerij Hans en Stefanie. Kunstenaar Mantra Rea pakte de muur aan. Het werk komt er ook op vraag van buurtbewoners.

*In Wevelgem is de muur aan de Axa-bank in de Roeselarestraat, vlak bij het station, onder handen genomen. De Brusselse kunstenaar Oli-B bracht er een werk met kleuren en organische vormen aan. Een mooi voorbeeld van hoe streetart kleur brengt in anders soms grijze en betonnen omgevingen.