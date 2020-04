Postbode maakt coronalied met dochter: “Geïnspireerd door lege straten tijdens ronde” Alexander Haezebrouck

09 april 2020

13u56 0 Wevelgem Patrick D’Hondt (53) uit Wevelgem heeft samen met zijn dochter Joyce een liedje gemaakt over corona. De man maakt wel vaker muziek en samen met zijn dochter maakte hij het nummer tijdens de lockdown. “We zitten ondertussen al aan 2.000 views op YouToube, dat had ik niet verwacht”, zegt Patrick.

Patrick D’Hondt (53) uit Wevelgem werkt als postbode en raakte geïnspireerd tijdens zijn ronde. “Zelfs tijdens de spitsuren rijdt geen kat meer rond in het centrum van Kortrijk”, vertelt Patrick die in zijn vrije tijd creatief bezig is met muziek, schilderen en nog dingen. “Ook mijn dochter die een mooie stem heeft wou ook wel eens zingen. Zo zijn we op het idee gekomen om een nummer te maken. Ik wou er eerst iets grappig mee doen, maar mensen zeiden me dat ik misschien toch best een serieuzere tekst maakte. Het is uiteindelijk wel iets serieus natuurlijk.” Het resultaat mag er wezen. Tijdens de videoclip zie je de lege straten van het centrum van Kortrijk. “Die beelden heb ik met een dashcam gemaakt tijdens mijn ronde tijdens het werk. Het was dus wel degelijk een essentiële verplaatsing. De andere beelden zijn hier in Wevelgem gemaakt. Ik heb dat snel gemonteerd want het moest snel online komen te staan. Na de crisis moet je er ook niet meer mee afkomen natuurlijk.” Ondertussen wordt het filmpje van het lied gretig bekeken. “We zitten al aan zo’n 2.000 views, dat hadden we nooit gedacht.” Bij de familie van Patrick zijn ze voorlopig allemaal gezond. “Ik ga normaal werken en mijn dochter klust ook bij in een bakkerij. We zijn gelukkig allemaal gezond. Ik heb ook pas vernomen dat mijn schoonbroer het ziekenhuis mag verlaten vandaag, zeer goed nieuws dus.”

Je kan het liedje hier bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=H4-k7JbIG0s