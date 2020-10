Porseleinhallen omgetoverd tot gezellige theaterzaal Alexander Haezebrouck

06 oktober 2020

20u38 0 Wevelgem Door de coronacrisis werden de Porseleinhallen in Wevelgem tijdelijk ingericht als theaterzaal. Op die manier kunnen grotere voorstellingen ook in Wevelgem plaatsvinden, met respect voor de afstandsregels.

“In het cultuurcentrum kunnen we maar 100 toeschouwers ontvangen”, zegt schepen van Cultuur Lobke Maes (CD&V). “Daarom wijken we uit naar de Porseleinhallen. Kleinere voorstellingen kunnen nog steeds plaatsvinden in het CC. De theaterzaal wordt telkens gezellig ingericht met sfeervolle verlichting, extra theaterdoeken en zo meer. Jeugdhuis Ten Goudberge helpt ons bij de aankleding, met onder andere leuke retromeubels die een warme woonkamersfeer creëren. Ook zij zullen zelf optredens organiseren.”



Het cultuurcentrum biedt dit jaar enkel losse tickets aan en geen abonnementen, door de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt. De eerste voorstellingen zijn ondertussen al gepasseerd. Afgelopen weekend staken The Bony King of Nowhere en Raymond van het Groenewoud van wal. Op woensdag 21 en donderdag 22 oktober is er komiek Alex Agnew. Tickets kunnen nu al besteld worden via www.ccwevelgem.be.