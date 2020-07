Poging brandstichting brievenbus met aanmaakblokjes



Alexander Haezebrouck

16 juli 2020

08u56 0 Wevelgem Een bewoner van de Lauwestraat in Wevelgem werd vanmorgen opgeschrikt nadat iemand brand probeerde te stichten door aanmaakblokjes in zijn brievenbus te gooien. De schade bleef erg beperkt, de bewoner heeft een vermoeden wie de dader is.

Bewoner Bjorn Ghesquiere uit de Lauwestraat werd vanmorgen rond 7 uur gewekt. “Toen ik beneden kwam zag ik dat het vol stond met brandweerlui en politieagenten”, vertelt de man. “Blijkbaar had iemand geprobeerd om mijn brievenbus in brand te steken met aanmaakblokjes.” De schade bleef enorm beperkt, enkel wat papier vatte vuur. “Ik heb een vermoeden dat ik weet wie dit heeft gedaan, ja. Mijn ex kwam eerder al mijn elektriciteitskast kapot slaan en dreigde er vorige week mee dat ze mijn kot in brand zou steken. Gelukkig is het maar bij dit gebleven. Erg ongerust ben ik niet, maar hopelijk is het nu wel afgelopen.” Door het incident kon het verkeer een tijdje maar moeilijk passeren in de Lauwestraat.