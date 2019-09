Plantjesweekend voor Kom op tegen Kanker staat voor de deur

Alexander Haezebrouck

12 september 2019

16u08 0 Wevelgem De vijfentwintigste editie van het Plantjesweekend waarin het hele weekend over heel Vlaanderen azalea’s worden verkocht ten voordele van Kom op tegen Kanker. Ook in Wevelgem worden dit weekend voor het vijfentwintigste jaar op rij azalea’s verkocht.

De werkgroep van Kom op tegen Kanker in Gullegem verkoopt vrijdag op de wekelijkse markt azalea’s. Op zondag worden verschillende verkoopstanden opgezet bij handelaars in Gullegem. In Moorsele en Wevelgem gaan vrijwilligers de baan op en verkopen ze azalea’s aan huis. Ze doen dat op vrijdag in de vooravond en op zaterdag tijdens de voormiddag. Kom op tegen Kanker Wevelgem bestelde 5.360 azalea’s en hoopt die met behulp van meer dan 100 vrijwilligers aan de man te kunnen brengen. Wie een plantje wil kopen kan dit weekend terecht in de scholen De Waterlelie in Moorsele en in de Startbaan in Wevelgem. Ook de firma TVH uit Waregem werkt mee met de plantjesverkoop. Afgelopen dinsdag werden in de firma tijdens de middagpauze plantjes verkocht aan de medewerkers. TVH doet al nu al vijf jaar ter nagedachtenis van hun collega Jeroen Verraest in 2013 de strijd tegen kanker verloor. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar verschillende steun- en zorgprojecten voor kankerpatiënten.