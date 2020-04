Pitbull valt 74-jarige man aan: “Hij beet in mijn gezicht en sleurde als een wild dier aan mijn arm” Alexander Haezebrouck

03 april 2020

14u29 6 Wevelgem Een pitbull heeft een Freddy Lepere (74) en zijn hondje donderdagnamiddag omstreeks 16 uur aangevallen aan het Tjokkenplein in Gullegem. Twee broers die toevallig passeerden, konden tussenbeide komen. “Ik wou mijn hondje beschermen, maar plots sprong hij op mij en verscheurde mijn arm", vertelt Freddy die zwaar bloedend afgevoerd werd naar het ziekenhuis.

Freddy Lepere (74) was gaan wandelen met zijn acht maanden oude Jack Russel toen het plots helemaal fout liep ter hoogte van het Tjokkenplein. Een pitbull ontsnapte uit een tuin en viel het hondje en de man aan. “Ik wou mijn hondje beschermen”, vertelt Freddy die nog steeds erg zwaar onder de indruk is. “Plots richtte die hond zich naar mij en viel mij aan. Hij beet me in mijn gezicht, mijn beide handen en trok en sleurde als een wild dier aan mijn linker onderarm.” Net op dat moment passeerden de broers Wannes (22) en Jotte (16) Decavel op het plein aan het jagen waren op Pokémon. Zij schoten de man meteen te hulp. “Ik heb me tussen de man en de pitbull kunnen plaatsen”, vertelt Wannes Decavel. “Die pitbull bleef maar agressief grommen en blaffen, ook naar mij. Ik riep om hulp naar buurtbewoners die over hun omheining aan het kijken waren naar wat er aan het gebeuren was, maar niemand reageerde. Het was enorm angstaanjagend. Zeker omdat ik die man daar bebloed op de grond zag liggen. Ik had schrik dat hij ook mij zou aanvallen. Na een tijdje gaf die hond het op en konden we de 112 bellen.” Net op dat moment wou Freddy terug naar zijn Jack Russel gaan die van angst stond te trillen in een hoekje. Opnieuw sprong de Pitbull over de omheining. “Die Pitbull had het echt op mijn hondje gemunt", zegt Freddy.” Wannes kon de hond opnieuw verjagen. “In een pure reflex heb ik me zo groot mogelijk gemaakt en twee keer zo hard geroepen als ik kon naar die hond. Dat miste zijn effect gelukkig niet en dat beest droop af.” De baasjes van de pitbull waren op het moment van de feiten niet thuis.

Zware bijtwonden

Freddy werd zwaar bloedend met ernstige bijtwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. De man werd met zware bijtwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. “Ze hebben me meteen geopereerd aan mijn arm", vertelt Freddy. Naaien mogen ze blijkbaar niet doen omdat er nog heel wat vocht moet afdrijven uit de wonde. Het was pas middernacht toen ik terug op mijn kamer was.” Freddy mocht vrijdagnamiddag het ziekenhuis opnieuw verlaten. Zijn echtgenote en zoon zijn erg onder de indruk van de gebeurtenissen. “Kom dat tegen zeg wanneer je rustig je hondje aan het uitlaten bent", vertelt de zoon van Freddy. “Nog een geluk dat die twee jonge gasten net passeerden of het kon nog veel erger afgelopen zijn. Ik vind eigenlijk niet dat zo’n hond in een woonwijk als deze past." De politie kwam ter plaatse en heeft de baasjes van de pitbull bevolen om hun omheining hoger te maken zodat de hond niet meer zomaar naar buiten kan. Indien ze dat niet doen, zullen andere maatregelen genomen moeten worden. De politie heeft geen weet van eerdere incidenten met de hond.