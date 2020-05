Peugeot 3008 op klaarlichte dag zonder sleutels gestolen LSI

17 mei 2020



Wevelgem In de buurt van het postkantoor in Wevelgem is zaterdagavond tussen 18.15 en 18.45 uur de auto van een gezin uit Wevelgem gestolen.

Nathalie Meurisse en haar man Filip Callens parkeerden rond 18.15 uur hun Peugeot 3008 langs de kant van de weg en gingen op bezoek bij kennissen. “Rond 21.15 uur keek mijn man vanuit het appartement van de kennissen op de derde verdieping eens naar buiten en hij merkte onze wagen niet meer op”, vertelt Nathalie. De zwarte Peugeot van amper 2 jaar oud bleek inderdaad verdwenen. Het koppel deed aangifte bij de politie. Die kon via de ANPR-camera’s aan de grensovergang in Rekkem (Menen) achterhalen dat het voertuig rond 18.45 uur al de Franse grens overstak. Veel hoop om het voertuig terug te vinden, hebben ze niet. “Ondertussen hebben we al de sloten van onze woning vervangen want onze sleutels lagen in de wagen”, aldus nog Nathalie. “Maandag arriveert een vervangwagen.”

Nathalie deed nog een oproep tot getuigen op Facebook. Een man reageerde dat hij iemand met een crossbodytas rond dat tijdstip rond de auto zag wandelen en dat aan de overkant van de weg een Audi A3 met Franse nummerplaat stond. Hij sloeg er weinig acht op. Mogelijk waren dat de dader en een kompaan. Wellicht decodeerden ze het keyless startsysteem van de wagen.