Perverse kok voor rechter na seksuele opmerkingen en berichtjes: “Je slachtoffers hadden schrik voor jou. En jij genoot ervan” Alexander Haezebrouck

16 oktober 2019

17u45 0 Wevelgem Een 27-jarige kok uit Ingelmunster moest zich woensdagmorgen verantwoorden op de rechtbank omdat hij zeven collega’s belaagde met seksueel getinte opmerkingen en berichtjes. “Hij liet zelfs zijn gsm met opzet rondslingeren waarop ze zijn geslachtsdeel in erectie konden zien”, zei het openbaar ministerie.

De beklaagde, een kok uit Ingelmunster, was werkzaam in een restaurant in Wevelgem toen hij de feiten pleegde. Naar zijn vrouwelijke collega’s stuurde hij zogezegd eerst per ongeluk een seksueel getint berichtje dat zogezegd voor zijn vriendin was. Daarna ging hij in het restaurant steeds verder toen hij met één van hen even alleen was. Eén van de slachtoffers was op het moment van de feiten minderjarig en werkte er als flexi-jobber. “Eén keer liet hij haar zelfs bukken, waarna hij suggestieve bewegingen deed achter haar”, zei het openbaar ministerie. De feiten kwamen aan het licht toen één van de vrouwelijke collega’s erover vertelde tegen een andere collega. Pas toen hadden de vrouwen door dat hij het bijna bij iedereen deed die in het restaurant werkte. “De slachtoffers hadden schrik om met jou alleen in een ruimte te zijn, en ik denk eigenlijk dat je daarvan genoot”, was de procureur erg streng tegen de jongeman. “Je moet beseffen dat dit een erg pervers gedrag is en je hebt dat maandenlang aangehouden.”

Naar seksuoloog

De kok had geen advocaat in de arm genomen en verdedigde zichzelf. “Op het moment zelf zag ik er de ernst niet van in”, zei de beklaagde. “Het is allemaal begonnen toen ik voor het eerst echt eens een berichtje verkeerd had verstuurd naar een collega. Dat gaf een vreemd gevoel, maar ik werkte die periode maanden aan één stuk door zeven op zeven. Tijdens die momenten kon ik even ontspannen, volledig fout besef ik nu. Ondertussen ben ik al een paar keer naar een seksuoloog geweest en dat helpt, sindsdien heb ik nooit meer zo’n neiging gehad.” De 27-jarige man riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden en een geldboete van 400 euro. Het minderjarig slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 1.000 euro. De zaak wordt verder behandeld op 29 januari. In tussentijd beval de rechter om te laten onderzoeken of de man de ernst van de feiten wel genoeg inziet.