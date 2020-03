Overvloed aan reacties na oproep om kindjes op te vangen op Facebook Alexander Haezebrouck

16 maart 2020

17u45 0 Wevelgem Arie Mailliard van de hamburgerzaak Burgemeesters in Wevelgem plaatste eind vorige week op Facebook dat hij bereid is om kindjes op te vangen, nu de scholen geen lessen meer geven door de coronacrisis. “Ik heb daar ongelooflijk veel reacties op gekregen, ik kan er helaas maar vijf opvangen”, zegt Arie die vandaag zijn eerste dag als kinderopvang beleeft.

“De vraag van mensen om hun kindjes op te vangen was echt enorm groot”, zegt Arie Mailliard. “Maar ik heb er zelf een maximum van vijf kindjes op gezet, anders is het voor mij niet meer doenbaar. Ik heb die oproep gelanceerd om de mensen in deze tijden te helpen. En blijkbaar is er echt wel nood aan opvang voor de kindjes, te zien aan het aantal reacties. Ik ben al de hele week volgeboekt met elke dag vijf kindjes. Het is best leuk, ze spelen wat en we hebben uiteraard hamburgers gemaakt vanmiddag.” Arie vangt de kinderen op vanaf 7.30 uur tot 17.30 uur. Om 18 uur gaat zijn hamburgerzaak open.

Afhaal- en leverdienst draaien goed

Ondertussen werkt Burgemeesters enkel nog met afhaal- en leverdiensten. “Vooral de leverdiensten waren afgelopen weekend volzet”, vertelt Arie. “Tegen 20 uur had ik leveringen tot 22 uur waardoor ik de onlinebestellingen noodgedwongen moest afsluiten. Telefonisch neem ik dan wel nog op, maar dan moeten ze hun bestelling zelf komen afhalen. Ik ben nu nog een van de gelukkigen die de schade op deze manier nog kan beperken. Ik besef heel goed dat het voor anderen veel erger is.” Binnen in de hamburgerzaak heeft Arie ook aangeduid waar de mensen moeten wachten om zoveel mogelijk afstand te houden. Dat is ook precies wat de gemeente Wevelgem mee geeft aan handelaars als tips tegen het coronavirus. Verder raadt de gemeente aan om je deur open of op een kier te zetten. Op die manier hoeft niemand je klink vast te houden om binnen te komen en kan je zaak tegelijkertijd verluchten. Vraag klanten om zoveel mogelijk elektronisch te betalen. Bij vragen kan je terecht op het nummer 0800 120 33.

