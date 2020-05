Overstekende voetganger moet wegspringen voor racende tweelingbroers VHS

26 mei 2020

11u15 1 Wevelgem Een reeks fratsen in het verkeer leveren twee racende tweelingbroers een rijverbod van een maand en een boete op. Beiden moeten ook hun praktisch rijexamen overdoen.

De broers S. uit Wevelgem moesten voor de politierechter verschijnen wegens wangedrag in het verkeer. De politie zag hoe ze aan een kruispunt in Kortrijk stonden te wachten aan het rode licht. Toen dat op groen sprong, gaven ze plankgas. De twee daagden elkaar voortdurend uit en vormden een gevaar voor andere weggebruikers. Zo moest een overstekende voetganger wegspringen toen één van de broers rakelings langs hem passeerde. Uiteindelijk kon het duo aan de kant worden gezet. Beiden bleken nog geen twee jaar houder van een rijbewijs waardoor ze in de categorie van de jonge bestuurders vallen en dus zwaarder gestraft worden. Naast het rijverbod van een maand kregen de broers van de rechter ook een boete.