Oudste Wevelgemse overleden op 105-jarige leeftijd Alexander Haezebrouck & Erik De Block

26 december 2019

18u19 0 Wevelgem De oudste inwoonster van Wevelgem is afgelopen dinsdag op 24 december overleden. Lia Depreitere uit Gullegem stierf op een gezegende leeftijd van maar liefst 105. Komende zondag zou Lia 106 geworden zijn.

Lia Depreitere woonde in de Heulesraat in Gullegem. Samen met haar echtgenoot Alfons Lemahieu die al in 1987 stierf , richtte ze de afdeling van Neos (netwerk van ondernemende senioren), op in Gullegem. Toen haar honderdste verjaardag werd gevierd in 2013 woonde Lia nog thuis, het stadsbestuur en een delegatie van Neos kwamen haar toen proficiat wensen. Lia verbleef ondertussen al een tijdje in het wzc Sint-Camillus in Wevelgem. Lia Depreitere had drie zonen, Guido met wie ze lang samen woonde in de Heulestraat en Raoul en José die reeds kwamen te overlijden. Lia Depreitere is afgelopen dinsdag zachtjes heengegaan in het AZ Groeninge in Kortrijk.