Ouders en vriendin van gestorven wielrenner weer thuis: “Joren daar moeten achterlaten, dat is de hel” Hans Verbeke

19 juni 2019

20u42 26 Wevelgem Met een koffer vol verdriet zijn woensdag in het holst van de nacht de ouders en vriendin van wielrenner Joren Touquet (26) weer thuisgekomen in Wevelgem. Een zalig weekje Tenerife veranderde in een nachtmerrie toen Joren, die met hartproblemen kampte, plots stierf in zijn hotelkamer. “Je eigen kind moeten reanimeren, in het besef dat het faliekant zal aflopen, dat is gruwelijk”, zegt vader Kurt (54).

Het leven lachte Kurt Touquet en Karlien Brulez uit Wevelgem toe. Gelukkig met elkaar, twee zonen die bouwden aan een mooie toekomst, in blijde verwachting van een eerste kleinkind, over een maand bij hun oudste zoon Jelle en diens partner Bieke. Het weekje Tenerife, met jongste zoon Joren en zijn vriendin Elisabeth, was al lang gepland. Ze zouden genieten, met volle teugen. Tot plots in het voorjaar de ellende begon, met een banale val van Joren, op training in Sint-Denijs.

Rib gebroken op training

“Het leek een vrij onschuldige val maar in de koersen die hij daarna reed, kreeg Joren niet genoeg lucht”, vertelt vader Kurt. “Het duurde echter een tijdje voor in het ziekenhuis opgemerkt werd dat hij een rib had gebroken. Een drama was dat niet. Joren rustte drie weken, zoals hem door de arts was opgedragen, en ging daarna weer volop trainen. Na de wedstrijd in Bellegem, waar hij al na twee ronden moest afstappen, zijn we samen naar de spoedafdeling gereden. Daar is hij twee dagen in observatie geweest. Er leek niet veel aan de hand. Te intensief gesport, kregen we te horen. Maar toen hij enkele weken geleden opnieuw drie dagen in observatie moest voor bijkomende onderzoeken, ontdekten de artsen dat zijn hart nu en dan oversloeg. Joren kreeg onmiddellijk verbod om nog te koersen, op 3 juli zou hij worden geopereerd via de lies, om de hartritmestoornissen weg te werken.”

Zalige dagen

Joren was teleurgesteld, maar hield zich nauwgezet aan het advies van de artsen. “Met Daan en Michael (Myngheer en Goolaerts, nvdr) verloor hij twee goeie vrienden in het peloton”, weet Kurt. “Net daarom was hij extra voorzichtig. Beter stoppen dan dood te vallen naast je fiets”, zei hij. En gelijk had hij. De artsen maakten er ook helemaal geen probleem van dat hij zou meereizen naar Tenerife. ‘Zolang je maar geen zware inspanningen doet’, klonk het. En zo gebeurde het. We brachten zalige dagen door met elkaar. Maandagavond zijn we nog naar de vulkaan Teide geweest. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Maar dinsdagmorgen om acht uur belde zijn vriendin Elisabeth, die thuisverpleegster is. We moesten snel komen…”

Verplichte autopsie

Toen Kurt de kamer binnenstormde, was Elisabeth haar vriend aan het reanimeren. “Ik nam over en gaf alles wat ik had”, zegt Kurt. “Heel snel echter kwam het besef dat het vergeefse moeite zou zijn. Het is gruwelijk, je eigen zoon te moeten reanimeren. De beelden blijven door mijn hoofd spoken. Elisabeth, mijn echtgenote Karlien, ikzelf, we zijn er allemaal kapot van.” Joren Touquet overleed in zijn hotelkamer. “We konden er afscheid van hem nemen”, zegt Kurt. “En daarna moesten we hem afgeven, voor de autopsie die vandaag (woensdag, nvdr) uitgevoerd wordt. Die is verplicht, voor mensen jonger dan vijftig jaar die in het buitenland overlijden.”

Papierwerk

“Hem daar moeten achterlaten, dat is nog het ergste”, vindt Kurt Touquet. “Ik snap wel dat je niet zomaar een stoffelijk overschot kunt meenemen naar je thuisland. Maar het is hard om met drie terug te keren, naast een lege stoel op het vliegtuig. We werden goed opgevangen, in het hotel en door de mensen van de reisverzekering. Maar je wordt geleefd op zo’n moment. Je stapt in een vliegtuig zonder dat je het eigenlijk goed beseft, verdoofd door het verdriet.” Zijn familie wil nu maar één ding: dat Joren weer snel in hun midden mag zijn. “Maar er rest ons nog heel wat papierwerk”, beseft vader Kurt. “Het stoffelijk overschot moet eerst vrijgegeven worden en dan pas kan de repatriëring geregeld worden. Joren zal zeker niet thuis zijn voor volgende week. Voor ons is dat een ondraaglijke gedachte.” De familie hoopt ook nieuws te krijgen vanuit Tenerife over de autopsie. “Het brengt Joren niet terug maar we willen graag weten wat er is foutgelopen. Misschien helpt dat in het verwerkingsproces”, besluit Kurt.