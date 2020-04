Organisaties die evenement moet annuleren door coronacrisis krijgen tegemoetkoming Alexander Haezebrouck

09 april 2020

15u46 0 Wevelgem De organisaties in Wevelgem die door de coronacrisis hun evenement moeten annuleren, zullen een tegemoetkoming krijgen. Het gaat om evenementen die in aanmerking kwamen voor een subsidie. “De tegemoetkoming in de kosten mag maximaal zestig procent zijn van de subsidie die de organisatie normaal had gekregen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve.

Er is dan toch een beetje goed nieuws voor de organisaties van onder andere Gent-Wevelgem, het Duivels Park, Verduiveld Gullegem, de Bloemenmarkt, Kokopelli en jeugdfeesten. De gemeente Wevelgem besliste eerder al dat die organisaties geen annuleringskosten moeten betalen als ze gemeentelijke socio-culturele infrastructuur of feestmateriaal hadden gereserveerd. “Nu hebben we ook beslist dat organisaties die in aanmerking kwamen voor een subsidie, een tegemoetkoming zullen krijgen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve. “Zo willen we de organisaties die een groot deel van hun inkomsten zien wegvallen deze crisis helpen overbruggen”

Wat de zomer in Wevelgem betreft, zal het gemeentebestuur de nadruk leggen op eerder kleinschalige activiteiten, indien mogelijk. “Onze cel Vrije Tijd zal de uitwerking van het zomeraanbod bekijken. Zij zullen ook andere activiteiten die niet uitgaan van de gemeente ondersteunen naar een gepaste uitwerking.”