Opzettelijke brandstichting in leegstaand fabriekspand



06 september 2020

Wevelgem

Wevelgem De politie merkte zaterdagnamiddag op dat vandalen brand hadden proberen te stichten in het leegstand pand van de voormalige fabriek Stow langs de Menenstraat in Wevelgem. Er werd meubilair verbrand en muren zijn zwartgeblakerd.

De politie ontdekte de brandstichting toen ze zaterdagnamiddag omstreeks 16.30 uur een routinecontrole uitvoerden in het leegstaand pand van de voormalige fabriek Stow. Het leegstaand fabriekspand is in het verleden al vaker een plaats geweest waar vandalisme werd gepleegd.

De aandacht werd getrokken naar een hangar waar de zijdeur open stond. Binnen werd vastgesteld dat enkele brandslangen in brand waren gestoken. Op de eerste verdieping werd meubilair verbrand en de muren bleken zwartgeblakerd. Omdat er een sterke brandgeur hing, vermoedt de politie dat het om een recente brandstichting gaat. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. De voormalige rekkenfabriek Stow sloot de deuren begin 2007 omdat er te weinig uitbreidingsmogelijkheden waren. Meer dan 10 jaar later staat het gebouw nog steeds leeg.