Opnieuw 3 muren krijgen deze week kunstwerk



Alexander Haezebrouck

08 september 2020

11u47 0 Wevelgem Vanaf vandaag zijn drie kunstenaars aan de slaag gegaan om drie Wevelgemse muren van een kunstwerk te voorzien. Op die manier is er deze week een mini street-art festival in Wevelgem. “De vorige twee muren kregen erg veel lof, we willen op dat elan verder gaan”, zegt schepen van Kunstenbeleid Kevin Defieuw (cd&v).

Drie kunstenaars pakken deze week drie muren aan in Gullegem, Moorsele en Wevelgem. In Gullegem gaat het om de muur van slagerij Hans en Stefanie in de Perperstraat. Die muur wordt aangepakt door de Franse kunstenaar Matra Rea die gekend is voor zijn vlinders. In Moorsele gaat het om de muur op de hoek van de Wittemolenstraat en de Vrijstraat. Daar zal de Spaanse kunstenaar Mohamed l’Ghacham een kunstwerk maken in de stijl van de Vlaamse meesters. Hij baseerde daarvoor op een oude familiefoto uit Moorsele. In Wevelgem tenslotte wordt de muur aan de Axabank in de Roeselarestraat vlakbij het station aangepakt. Daar zal de Brusselse kunstenaar Oli-B zich uitleven met kleuren en organische vormen. Je kan de kunstenaars een hele week aan het werk zien. Alle kunstwerken zullen tegen zondag af zijn. In 2018 werden ook al eens 2 Wevelgemse muren onder handen genomen. Dat werd een succes en de gemeente wil hier op verder bouwen. “Het is ook de bedoeling dat in de nabije toekomst nog eens drie muren zullen voorzien worden van een kunstwerk”, zegt schepen van Kunstenbeleid Kevin Defieuw. “Op die manier willen we meer kunst in het straatbeeld aanbieden aan de inwoners, en het brengt ook meer kleur in de soms erg grijze straten.”