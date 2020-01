Oplegger vol strobalen brandt uit langs snelweg LSI

10 januari 2020

17u15

Bron: LSI 1 Wevelgem Langs de E403 in Gullegem (Wevelgem) is vrijdagnamiddag een oplegger volgestouwd met strobalen volledig uitgebrand. Het vuur zorgde voor een grote rookontwikkeling en enkele kilometers file op de snelweg richting Brugge.

Iets over 15.30 uur maakten verschillende andere automobilisten en vrachtwagenchauffeurs chauffeur Steven Dejonckheere uit Diksmuide er op attent dat er iets met zijn lading schortte. “Ik dacht aanvankelijk dat er iets fout was met de spanriemen”, vertelt de werknemer van transportbedrijf Vierstraete uit Ichtegem. “Ik was van plan aan het tankstation in Oekene (Roeselare) te stoppen maar toen passanten maar bleven claxonneren en gebaren maken, besliste ik toch op de pechstrook halt te houden. In mijn achteruitkijkspiegels had ik niets verdachts opgemerkt. Maar van zodra ik stil stond, zag ik dat de achterkant van de lading stro op de oplegger in lichterlaaie stond. Ik kon snel de trekker ontkoppelen en wat verderop plaatsen en de hulpdiensten bellen.”

De brandweer van de zone Fluvia snelde ter plaatse. Aanvankelijk moest alle verkeer richting Brugge halt houden. Sinds 16u kon verkeer via één rijstrook opnieuw passeren. Toch had er zich al enkele kilometers file gevormd. De bluswerken zullen nog een hele tijd duren. De volledig lading stro moet van de oplegger gehaald en afgeblust worden. Er vormden zich files van één uur. Ook op de secundaire wegen zoals de N50 en N32 was er door omrijdende automobilisten extra druk verkeer.

De chauffeur vermoedt dat een weggeworpen sigaret mogelijk voor de brand heeft gezorgd. Hij kwam van het Franse Arras en was op weg naar Ichtegem.