Ook Wout van Aert aan de start van de cyclocross in Gullegem

27 december 2019

16u32 0 Wevelgem Naast toppers als Mathieu van der Poel en Zdenek Stybar, staat ook Wout Van Aert zaterdag vier januari aan de start van de Hexia Cyclocross in Gullegem. Van Aert zal er zijn tweede cross van het seizoen rijden. Het Gullegems publiek mag zicht dus opmaken voor strijd tussen de twee grote crossers.

Wout van Aert maakte vrijdag zijn comeback in het veld op de veldrit in Loenhout na zijn zware val in de Tour de France afgelopen zomer. Hij eindigde meteen op een knappe vijfde plaats. Met ook nog van Aert aan de start krijgt de Hexia Cyclocross een gedroomde affiche met een tweestrijd tussen de twee absolute toppers in het veld. Een duel tussen wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Naast hen staan nog mooie bekende namen uit de crosswereld aan de start zoals Zdenek Stybar, Michael Vanthourenhout en Corné Van Kessel. En dat terwijl de cyclocross in Gullegem nog maar aan zijn derde editie is. Dit jaar pas voor de tweede keer als A-cross. Vorig jaar won Mathieu van der Poel er zijn honderdste overwinning bij de profs, dit jaar zal hij dus mogelijk meer weerstand krijgen. De cyclocross bij de pros in Gullegem start op zaterdag vier januari om 15 uur en zal voor het eerst live uitgezonden worden op Telenet Play Sports.