Ook Wevelgem wil mondmaskerplicht op openbare domeinen: “Wachten op groen licht van gouverneur” Maxime Petit

25 juli 2020

11u39 0 Wevelgem Het schepencollege wil graag een mondmaskerplicht invoeren op openbare domeinen maar daarvoor moet de alarmdrempel eerst overschreden worden. Burgemeester Jan Seynhaeve opteert in dat geval voor dezelfde regels als in Kortrijk.

Vrijdag kwam het schepencollege samen om de coronasituatie in Wevelgem te analyseren en bijkomende maatregelen te nemen. Burgemeester Jan Seynhaeve zal van zodra dit wettelijk kan een mondmaskerplicht opleggen op het openbaar domein van Groot-Wevelgem. Maar daarvoor moeten bepaalde alarmdrempels overschreden worden. Van zodra dit het geval is zal de gemeente kiezen voor dezelfde wetten als in Kortrijk. “Zodat er voldoende duidelijkheid is voor onze burgers”, klinkt het bij de Wevelgemse burgemeester.

Tot op vandaag geldt er nog geen mondmaskerplicht in Wevelgem maar toch roept de burgemeester iedereen op om preventief een mondmasker te dragen in publieke ruimtes behalve wanneer je sport of je u verplaatst met auto, moto, fiets of step. In de recyclageparken is het dragen van een mondmasker wel al verplicht.

De politie wordt ingezet om te controleren of de coronamaatregelen opgevolgd worden. Wie geen mondmasker draagt waar het moet of wie het samenscholingsverbod negeert, riskeert een boete van 250 euro.