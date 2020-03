Ook domein Bergelen wordt nu afgesloten voor publiek Alexander Haezebrouck

10u19 0 Wevelgem Alle provinciedomeinen in West-Vlaanderen gaan vanaf vandaag dicht, dus ook het domein Bergelen in Gullegem. Dat is beslist na nieuwe verstrengde veiligheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Er zullen affiches en borden uitgehangen worden die wijzen op het toegangsverbod.

Opnieuw worden verstrengde veiligheidsmaatregelen genomen om het coronavirus in ons land te bestrijden. Eerder mochten we enkel nog buiten komen met gezinsleden, nu worden ook alle provinciedomeinen afgesloten. Het provinciedomein Bergelen is dus vanaf vandaag verboden terrein. De domeinen volledig fysiek vergrendelen is logistiek niet mogelijk, maar de parkings en de hoofdingangen worden wel afgesloten. De provinciedomeien blijven minstens tot zondag vijf april afgesloten voor het publiek.